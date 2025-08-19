ТСН в социальных сетях

Вот это сюрприз: супермодель Хайди Клум появится в фильме "Дьявол носит Prada 2"

Известная модель и телеведущая появится в культовом фильме.

В Нью-Йорке в самом разгаре съемки второй части фильма «Дьявол носит Prada». Он выйдет в прокат через 20 лет после того, как была показана первая его часть — весной 2026 года.

Несмотря на то, что детали сюжета не раскрываются, папарацци уже приоткрыли занавес своими свежими фото. Так стало известно, что в будущем фильме появится актриса Симон Эшли из «Бриджертонов», а также немецкая супермодель Хайди Клум. Последнюю заметили в Нью-Йорке в двух нарядах. Первый образ звезды включал сдержанный черный костюм и лаконичную белую рубашку, которые она дополнила черными лоферами от Christian Louboutin из текстурной кожи, большой сумкой и очками.

Второй образ модели — роскошное фиолетовое платье с красивым фигурным декольте. Вероятно, именно в этом образе Хайди появится в фильме. Этот наряд дополнили украшения, прическа и очки. Выбивались из образа только черные лоферы, но скорее всего, она просто не успела их снять.

Также ранее в под прицел фотографов попала и главная звезда фильма — актриса Энн Хэтэуэй. Ее заметили вместе с Эмили Блант. Актрисы, судя по кадрам, встретились в кафе.

