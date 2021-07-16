Вот это выбор: Тильда Суинтон появилась в наряде от Chanel с очень глубоким декольте

Вот это выбор: Тильда Суинтон появилась в наряде от Chanel с очень глубоким декольте

Звезда продемонстрировала очередной наряд от знаменитого бренда.

60-летняя британская актриса Тильда Суинтон посетила вчера премьеру фильма "Память", который показывали в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. В этом фильме Суинтон сыграла одну из главных ролей.

Для красной дорожки в жаркий день звезда выбрала простое белое платье от Chanel из новой круизной коллекции. Белый широкий наряд напоминал легкую рубашку, но был выполнен из тонкого шелка, имел воротник стойку и манжеты на рукавах. Изюминкой этого необычного платья стало очень глубокое декольте, которое звезда украсила лаконичной подвеской.

Тильда Суинтон с коллегами на Каннском кинофестивале / Associated Press

Этот выход не первый для Тильды во время кинофестиваля. За 11 дней этого праздника кино она успела продемонстрировать самые невероятные образы от именитых дизайнеров, превратив Каннский кинофестиваль в неделю показа своих нарядов.

Тильда Суинтон в наряде от Schiaparelli / Getty Images

Тильда Суинтон в наряде от Haider Ackermann / Associated Press

Тильда Суинтонв наряде от Haider Ackermann / Associated Press

Тильда Суинтон в наряде от Chanel / Getty Images

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