Вот это выбор: Тильда Суинтон появилась в наряде от Chanel с очень глубоким декольте

Звезда продемонстрировала очередной наряд от знаменитого бренда.
60-летняя британская актриса Тильда Суинтон посетила вчера премьеру фильма "Память", который показывали в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. В этом фильме Суинтон сыграла одну из главных ролей.
Для красной дорожки в жаркий день звезда выбрала простое белое платье от Chanel из новой круизной коллекции. Белый широкий наряд напоминал легкую рубашку, но был выполнен из тонкого шелка, имел воротник стойку и манжеты на рукавах. Изюминкой этого необычного платья стало очень глубокое декольте, которое звезда украсила лаконичной подвеской.
Этот выход не первый для Тильды во время кинофестиваля. За 11 дней этого праздника кино она успела продемонстрировать самые невероятные образы от именитых дизайнеров, превратив Каннский кинофестиваль в неделю показа своих нарядов.
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