Вот так коллаборация: KOLA и YAKTAK очаровали музыкальной новинкой к романтическому фэнтези

KOLA и YAKTAK презентовали новую магическую песню «На беззвучный», которая стала официальным саундтреком к романтическому фэнтези «Мавка. Настоящий миф».

Над созданием песни работала звездная команда, а саму идею дуэта предложили продюсеры ленты Ирина Костюк и Анна Елисеева. Композиция родилась как отражение внутреннего мира героев — нежного и чувственного желания быть вместе и ценить каждый момент.

«Мы написали эту песню о важности быть в моменте. „Беззвучный режим“ — это метафора внутреннего покоя, когда весь мир замолкает, а остаются только двое. В фильме есть моменты, которые очень резонируют с этим ощущением, ведь жизнь — это радость, которую надо уметь почувствовать здесь и сейчас», — поделился YAKTAK.

Одновременно с треком вышел клип, который сняла режиссер Екатерина Царик. Видео стилизовано под уютный процесс создания музыки в студии. Зритель будто попадает за кулисы творчества, где видит реальные детали «бэкстейджа». Сочетание современного вайба и мистических визуальных элементов создает ощущение, что магия фильма проникает в нашу реальность.

Сами артисты появляются в «трушных» образах, а главным акцентом клипа стало изменение цвета глаз артистов — прямая отсылка к мифической природе Мавки.

«Мне была очень близка эта идея — быть собой в кадре, без вымышленных масок. А смена глаз — это символ того, что в каждом из нас живет частичка магии. У нас получилась очень теплая и „трушная“ история о том, как важно вдохнуть спокойствие в легкие», — прокомментировала певица.

Напомним, уже 22 февраля KOLA и YAKTAK исполнят этот саундтрек вживую в сопровождении оркестра на грандиозной премьере во Дворце «Украина», а с 1 марта лента «Мавка. Настоящий миф» стартует в национальном прокате.