Вот так неожиданность: актриса позировала на церемонии в платье, на котором сидел живой жук

Джерни Смоллетт наверняка не заметила неожиданного гостя на своем наряде.
Американская актриса Джерни Смоллетт посетила церемонию вручения наград Governors Awards, состоявшуюся в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
Для такого события она выбрала элегантное красное платье без бретелек от бренда Louis Vuitton. Наряд имел соблазнительное декольте и пышную юбку с эффектом помятости.
А еще было неожиданностью заметить на подоле наряда Смоллетт живого жука, которому удалось попасть на светское мероприятие и позировать фотографам.
Джерни сделала укладку с боковым пробором, макияж с шоколадным блеском на губах и завершила лук украшениями с камнями.
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