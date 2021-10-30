Вот так неожиданность: участники "Холостячки" подловили Злату Огневич в пикантной позе с мужчиной на кухне

Вот так неожиданность: участники "Холостячки" подловили Злату Огневич в пикантной позе с мужчиной на кухне

Участники проекта были озадачены увиденным.

Вчера, 29 октября, состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – Злата Огневич – продолжает лучше узнавать мужчин, которые борются за ее сердце.

Во время вечеринки, которую Злата организовала с участниками во время отдыха в Одессе, один из мужчин – Дмитрий Шевченко – позвал ее на кухню и предложил приготовить пиццу его руками, поскольку артистка сама готовить не любит.

Дима должен был стать позади Златы, закрыть глаза и только с помощью рук и подсказок Огневич приготовить пиццу. Певица с удовольствием согласилась на такой кулинарный эксперимент и назвала это проверкой на доверие.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

А Дмитрий не просто так выбрал именно такую игру, он был уверен, что она сблизит его с артисткой.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

"Это было прикольно. Закрытые глаза. Было полное доверие", — поделился вне кадра Шевченко.

"У нас с Димой получился отличный тандем", — призналась Огневич.

Пока Шевченко и Огневич в пикантной позе готовили пиццу, другие участники решили посмотреть, почему их так долго нет. Они подошли к окну и были озадачены тем, что увидели.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

"Что происходит? Я не понимаю, где руки Златы, где руки Димы. Движения такие странные. Это вообще ненормально. Это слишком. Я не хочу больше на это смотреть", — говорили друг другу мужчины.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

А Злате и Дмитрию понравился интересный эксперимент. Кстати, пицца, приготовленная мужчиной на ощупь, получилась очень вкусная.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

"Было весело. Это сближает" – поделилась Злата с Дмитрием.

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

Шоу "Холостячка"/Скрин видео

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