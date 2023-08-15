Вот так новость: Эшли Олсен впервые стала мамой

В декабре 2022 года Эшли вышла замуж за 33-летнего Эйснера. Теперь же издание Daily Mail со ссылкой на TMZ сообщает, что несколько месяцев назад у пары родился сын. Беременность актрисы держали в секрете.

Пара связала себя узами брака во время секретной церемонии, состоявшейся в частной резиденции Bel-Air 28 декабря. Свадьба была скромной, всего на 50 гостей. Среди них присутствовала и сестра-близнец Эшли – Мэри-Кейт Олсен и их младшая сестра Элизабет Олсен. Обручена пара была с 2019 года.

Луи художник, а его мать Лиза Эйснер — известный фэшн-фотограф и дизайнер украшений для звезд. А его отец Эрик Эйснер работает топ-менеджером в сфере шоу-бизнеса.

Эшли Олсен с мужем Луи Эйснером / Фото: Getty Images

До того, как встретить Луи у Эшли было два долгосрочных романа и несколько интрижек с известными мужчинами. В частности с Мэттом Капланом, Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартиано, велосипедистом Лэнсом Армстронгом и дизайнером одежды Грегом Чейтом.

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