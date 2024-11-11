Вот так новость: Меган Фокс обнаженным фото сообщила о четвертой беременности

38-летняя американская актриса и модель в четвертый раз станет мамой.

Меган Фокс ждет четвертого ребенка от своего любимого – 34-летнего музыканта Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует обнаженной и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот.

На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом.

"Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото.

Напомним, Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер).

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Более 10 лет Меган была замужем за американским актером Брайаном Остин Грином. У них есть трое сыновей: Ноа (27 сентября 2012 года), Боди (12 февраля 2014 года) и Джорни (4 августа 2016 года).

Читайте также: