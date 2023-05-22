Вот так новости: экс-"ангел" Victoria's Secret на дорожке в Каннах продемонстрировала беременный живот

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля и продемонстрировала беременный живот.

Это первое появление Жозефин Скривер на публике, когда ее беременность отчетливо видно и можно говорить о ней официально.

Модель присутствовала на премьере фильма "Разжигатель". И блистала в черным платье на одно плечо с вырезами по бокам и небольшим шлейфом.

Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Жозефин дополнила лук черными туфлями на каблуках с ремешками, золотыми украшениями – колье-чокером и серьгами-висюльками. Из этого же комплекта на модели было кольцо и браслет.

Волосы Жозефин собрала в тугой пучок и сделала макияж в нюдовых оттенках. Позируя на дорожке модель все время держалась за живот и не скрывала своего счастья.

Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Напомним, прошлой весной Скривер спустя четыре года после помолвки вышла замуж за солиста американской рок-группы The Cab Алекса Делеона.

Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Читайте также: