Шоу-бизнес
89
1 мин

Вот так скупилась: Пэрис Хилтон появилась с огромным количеством пакетов после шопинга

45-летняя блондинка потратила много денег на дорогой шопинг во время Недели моды в Милане.

Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Американская светская львица Пэрис Хилтон ярко и весело провела время в Милане, где посетила Неделю моды. Вместе с сестрой Ники она сходила на несколько показов, а также пошла на шопинг, во время которого явно не могла остановиться радовать себя новинками.

Звезду сфотографировали возле нескольких бутиков с огромным количеством пакетов с покупками от Chanel и Gucci, также она с радостью позировала на камеру.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Сама Пэрис также продемонстрировала два образа, которые полностью состояли из вещей от Gucci. Также она надела парик с длинными волосами, сделала яркий макияж и надела бриллианты. Со звездой был и ее собачка породы чихуахуа.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Собачку звезда назвала Айконик Принцесс (англ. — Iconic Princess), но сокращенно называет просто Айконик. Это животное в семье звезды появилось недавно и Пэрис с ней просто неразлучна, а также публикует много совместных видео с любимицей в соцсетях. Также с этой крошкой Хилтон попала в объективы фотографов, когда направлялась на шоу Келли Кларксон в Нью-Йорке.

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

