Вот так сюрприз: Верка Сердючка появилась на музыкальной премии и феерически зажгла на сцене

2 декабря в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась третья независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS 2024, на которой побывала редакция Леди.Тсн.ua. Приятной неожиданностью для всех стало появление на сцене VERKA SERDUCHKA, ведь то, что она выступит на концерте, держали в тайне.

Артистка появилась на мероприятии вместе со своей "мамой" и бэндом. Публика встретила звезду безумными овациями и громкими возгласами.

Организатор премии MUZVAR AWARDS Алексей Донцов вручил Верке Сердючке специальную награду за весомый вклад в популяризацию украинской музыкальной культуры.

Алексей Донцов вручил награду Верке Сердючке / Фото: ТСН.ua

Верка Сердючка поблагодарила за награду, пообщалась со зрителями, ободрила всех шутками и устроила на сцене настоящее феерическое шоу.

Она исполнила всеми любимые хиты – russia Goodbye! и Make It Rain Champagne. Звезда со своим бэндом просто "разорвала" зал. Публика безумствовала от выступления кумира, подпевала, танцевала и снимала все на смартфоны.

Верка Сердючка выступила на музыкальной премии MUZVAR AWARDS

Сердючка появилась в своем фирменном серебряном костюме и со звездой на голове. Затем артистка сменила этот наряд на черную футболку с надписью F*ck the war.

Верка Сердючка / Фото: ТСН.ua

"Мама" звезды и участники бэнда тоже были одеты в футболки с антивоенными призывами.

В завершение своего выступления артистка сказала: "Слава Украине! Спасибо, Боже, – Украина победит!" и под громкие аплодисменты простилась с поклонниками.

Читайте также: