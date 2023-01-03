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Вот так встреча: кот Степан сфотографировался с дизайнером Русланом Багинским

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
709
Время на прочтение
1 мин
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Вот так встреча: кот Степан сфотографировался с дизайнером Русланом Багинским

Кот Степан / Фото: instagram.com/loveyoustepan

Звезда соцсетей с томным взглядом похвастался фото с известным дизайнером.

Звезда Instagram кот Степан поделился милыми снимками из Львова. На фото кот-блогер позирует со знаменитым украинским дизайнером головных уборов Русланом Багинским возле его фирменного бутика.

"Добро пожаловать в семью!" - написал дизайнер, вероятно, намекая на сотрудничество.

Также Багинский показал в Instagram stories небольшой подарок, который сделал для Степана. Похоже, у пушистой звезды из Харькова теперь тоже будет аксессуар от его бренда.

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Также дизайнер поделился милым видео с котом на руках.

Напомним, что в 2021 году кот Степан получил подарок от Модного дома Valentino - серебристую сумку.

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Дата публикации
Просмотры
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