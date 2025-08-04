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- Шоу-бизнес
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Вот-вот родит: беременная Рианна попала под прицел уличных фотографов в Лос-Анджелесе
37-летняя певица Рианна все еще находится в ожидании своего третьего ребенка.
Знаменитость запечатлели папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Рианна была в серой объемной толстовке, прикрывающей ее живот и синих широких джинсах-клеш, которые сочетала с остроносыми туфлями на каблуках из змеиной кожи. На плечи Рири набросила меховую горжетку. Ее волосы были заплетены в косички, на лице был выразительный макияж, на шее несколько золотых украшений и также несколько браслетов на запястье.
Бывали у Рианны и более пикантные выходы, которые звезда выбирала для появления на публике во время беременности. В прошлый раз после премьеры фильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе, в котором она озвучила Смурфетту, Рири появилась на ужине в ресторане Giorgio Baldi в очень эффектном наряде.
В тот вечер на ней был ансамбль от Alaïa прет-а-порте осень-2025, который включал скульптурную длинную юбку расшитую пайетками и топ без рукавов, но с капюшоном. Белые туфли-лодочки в тон и на каблуках завершали образ.