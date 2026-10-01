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- Шоу-бизнес
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Вот-вот роды: Энн Хэтэуэй в прозрачном топе показала беременный живот
Актриса, которая совсем скоро должна родить, выбрала для телеэфира эффектный образ total black.
Энн Хэтэуэй запечатлели в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки «Шоу Дрю Берримор». Актриса находится на последних сроках беременности, однако продолжает посещать публичные мероприятия и участвовать в промокампаниях.
Для телевизионного эфира Энн выбрала элегантный черный аутфит. Она надела прозрачный облегающий топ с длинными рукавами, через который хорошо было видно ее большой беременный живот. Сверху актриса накинула длинную драпированную накидку с широкой деталью, которая открывала плечи и напоминала объемный воротник.
Верх Хэтэуэй сочетала с широкими брюками-палаццо. Благодаря свободному крою и длине до пола они сделали силуэт еще более эффектным. Завершали монохромный наряд черные босоножки на каблуках.
На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — серьги с камнями, а на руках — браслеты и кольца с бриллиантами. Хэтэуэй сделала прическу с легкими локонами и макияж с помадой ягодного оттенка.
Перед фотографами Энн улыбалась, махала рукой и выглядела великолепно.
Напомним, что Энн Хэтэуэй на премьеру психологического триллера «Верити» в Нью-Йорке надела черное платье Prabal Gurung с кружевным фактурным декором и вышивкой бисером и пайетками.