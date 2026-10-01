Вот-вот роды: Энн Хэтэуэй в прозрачном топе показала беременный живот

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй запечатлели в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки «Шоу Дрю Берримор». Актриса находится на последних сроках беременности, однако продолжает посещать публичные мероприятия и участвовать в промокампаниях.

Для телевизионного эфира Энн выбрала элегантный черный аутфит. Она надела прозрачный облегающий топ с длинными рукавами, через который хорошо было видно ее большой беременный живот. Сверху актриса накинула длинную драпированную накидку с широкой деталью, которая открывала плечи и напоминала объемный воротник.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Верх Хэтэуэй сочетала с широкими брюками-палаццо. Благодаря свободному крою и длине до пола они сделали силуэт еще более эффектным. Завершали монохромный наряд черные босоножки на каблуках.

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На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — серьги с камнями, а на руках — браслеты и кольца с бриллиантами. Хэтэуэй сделала прическу с легкими локонами и макияж с помадой ягодного оттенка.

Перед фотографами Энн улыбалась, махала рукой и выглядела великолепно.

Напомним, что Энн Хэтэуэй на премьеру психологического триллера «Верити» в Нью-Йорке надела черное платье Prabal Gurung с кружевным фактурным декором и вышивкой бисером и пайетками.

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