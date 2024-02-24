Воздушная тревога – не помеха: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан продолжили концерт в Кременчуге в бомбоубежище

Вчера, 23 февраля, в Кременчуге прошел концерт Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в рамках их большого благотворительного тура "Воля". Выступление творческого дуэта было особенным, ведь это первый концерт, который прошел в бомбоубежище.

Как только концерт начался, раздалась воздушная тревога – город был под атакой вражеских беспилотников. Артисты и зрители перешли в бомбоубежище, где и продолжился концерт.

"Благотворительный тур "Воля" ничто не может остановить. Воздушная тревога в Кременчуге во время выступления стала доказательством этого. Под звук сирены мы спустились в укрытие вместе со зрителями и продолжили концерт в бомбоубежище. Это был концерт единства, искренности и несокрушимости", – поделились артисты.

Несмотря на отсутствие технических условий в укрытии, Екатерина и Михаил под сопровождение гитары два часа пели своим поклонникам.

Только сопровождение гитары, мощные живые голоса, аплодисменты зрителей – этого, как оказалось, достаточно, чтобы концерт успешно прошел.

По завершении, поклонники звезд сказали, что, несмотря ни на что, этот концерт для них был самым лучшим.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступили с концертом в бомбоубежище в Кременчуге

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ в красном платье с сексуальным декольте.

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