Возле роскошного автомобиля: Блэк Чайна потрясла пышными ягодицами и похвасталась растяжкой

33-летняя американская модель, танцовщица и звезда Instagram обожает эпатировать публику своими откровенными выходками.

Блэк Чайна опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала в обтягивающем бежевом топе и лосинах с принтом, а также в питоновых ботильонах. Ее лук дополнил яркий макияж и длинные белокурые волосы.

Чайна подошла к роскошному белому автомобилю и потрясла возле него своими пышными ягодицами. Зрелище – эффектное.

Затем красотка села в машину и поехала кататься. Но она остановилась, вышла к дорожному знаку и продемонстрировала свою растяжку, задрав ногу выше головы.

Еще в фотоблоге Блэк есть множество снимков, на которых она хвастается сексуальными аутфитами.

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

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Провокационные образы Блэк Чайны (38 фото)

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