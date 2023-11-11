Возлюбленная футболиста сборной Англии в шоколадном купальнике похвасталась стройной фигурой и браслетом за 174 тысячи гривен

Британская певица и возлюбленная бывшего центрального полузащитника "Ливерпуля" и нынешнего игрока турецкого "Бешикташа" Алекса Окслейд-Чемберлена – Перри Эдвардс – опубликовала в Instagram пикатные снимки из Анталии.

На них блондинка позирует у бассейна в коричневом купальнике, который состоял из топа с асимметричной бретелькой и плавок.

Перри Эдвардс/Instagram

Перри продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась упругими ягодицами.

Перри Эдвардс/Instagram

Свой пляжный лук Эдвардс дополнила солнцезащитными очками, подвеской в виде сердечка на цепочке, парой сережек-колец, а также браслетом Van Cleef & Arpels за 174 тысяч гривен (украшения от этого бренда любит носить королева Камилла).

Перри Эдвардс/Instagram

Напомним, модель и звезда реалити Арабелла Чи в эффектном золотом белье продемонстрировала идеальную фигуру.

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