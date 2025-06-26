Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста впервые стала мамой 7 января этого года. Она родила сына от своего бойфренда — 58-летнего актера Венсана Кассель. Мальчика назвали Каэтано.

И вот спустя полгода после родов Нара полностью пришла в дородовую форму и сверкнула перед камерой плоским животом. Девушка позировала в черном бикини и в черном топе-бандо и брюках.

Напомним, Баптиста и Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро, и он свободно говорит по-португальски. Сын Каэтано стал для Касселя четвертым ребенком. Дочерей Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Associated Press

Ранее модель Нара Баптиста показывала в Сети новое фото своего ребенка от Касселя.