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- Шоу-бизнес
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Возлюбленная Венсана Касселя – Нара Баптиста – коротко постриглась и показала результат
Девушка любит экспериментировать со внешностью.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения, возлюбленная и мать ребенка Венсана Касселя – Нара Баптиста – похвасталась в Instagram своей новой прической. Девушка коротко подстригла свои вьющиеся волосы и показала результат в сториз.
Нара в черном асимметричном топе позировала в своей ванной комнате.
А так она выглядела еще недавно.
Баптиста любит экспериментировать с прическами и часто заплетает свои волосы в косы для удобства.
Напомним, Нара Баптиста в середине января этого года стала впервые мамой. У нее родился сын, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 57-летний актер Венсан Кассель, с которым модель встречается с 2023 года. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
Ранее Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте.