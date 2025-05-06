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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Возлюбленная Венсана Касселя – Нара Баптиста – коротко постриглась и показала результат

Девушка любит экспериментировать со внешностью.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Нара Баптиста

Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения, возлюбленная и мать ребенка Венсана Касселя – Нара Баптиста – похвасталась в Instagram своей новой прической. Девушка коротко подстригла свои вьющиеся волосы и показала результат в сториз.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара в черном асимметричном топе позировала в своей ванной комнате.

А так она выглядела еще недавно.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Баптиста любит экспериментировать с прическами и часто заплетает свои волосы в косы для удобства.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Напомним, Нара Баптиста в середине января этого года стала впервые мамой. У нее родился сын, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 57-летний актер Венсан Кассель, с которым модель встречается с 2023 года. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Associated Press

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Associated Press

Ранее Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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