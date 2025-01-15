Возлюбленная Венсана Касселя – Нара Баптиста – стала мамой и показала первое фото ребенка

Известный актер стал отцом в четвертый раз.

О рождении ребенка первым сообщил сам Венсан Кассель – он опубликовал в Instagram картинку, на которой изображен мальчик в спортивной футболке с надписью "Каэтано". Поклонники пары сделали вывод, что у них родился сын и ему дали имя Каэтано.

И вот рождение сына подтвердила и сама 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста. Она показала и первое фото с младенцем.

instagram.com/narahbaptista

"Каэтано. Спасибо, сын, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь не помещается во мне, я переполнена, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь!

Ровно неделю назад ты родился. И я возродилась", - написала модель под фото.

instagram.com/narahbaptista

Отметим, если для Баптисты это будет первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

instagram.com/narahbaptista/

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Читайте также: