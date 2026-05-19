Возлюбленного Рианны застали на улице с их маленькой дочкой
Семья проводит сейчас время в Нью-Йорке.
Американского рэпера A$AP Rocky застали папарацци в Нью-Йорке, но не самого, а с маленькой дочкой от Рианны. Девочка лежала в специальной переноске для автомобиля и была укрыта розовым одеялом, также заметно, что ее короткие волосы были завязаны маленьким розовым бантом.
Малышку зовут Роки Айриш Майерс и родилась она в сентябре 2025 года. Ребенок стал третьим для пары, ведь у родителей уже есть два сына — Риз и Райот.
Сам A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был одет очень стильно и изысканно, ведь на нем были вещи от Chanel. В руке многодетный отец держал цветы из надувных шариков.
Эти фото папарацци сделали после того, как A$AP Rocky заскочили с Рианнойи их старшим сыном. Семья праздновала день рождения мальчика.