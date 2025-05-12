Виттория Черетти

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26-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — в честь Дня матери опубликовала в своем Instagram несколько фото своей мамы Франчески.

Мама Виттории Черетти/instagram.com/vittoria

На снимках женщина позировала во время сафари, на борту яхты и около огромного дерева. Как можно заметить, Виттория очень похожа на свою маму.

Мама Виттории Черетти/instagram.com/vittoria

Мама Виттории Черетти/instagram.com/vittoria

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.

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Виттория Черетти/instagram.com/vittoria

О ее романе с известным актером Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

Пара познакомилась через общих друзей на Ибице летом 2023-го. В марте 2024-го появились слухи об их помолвке — Черетти была замечена с кольцом на безымянном пальце. Эти слухи так и не были подтверждены. Однако, если помолвка таки состоялась, мама Виттории может стать тещей легендарного актера.

Виттория Черетти/instagram.com/vittoria

К слову, модель ранее уже была замужем за диджеем Маттео Миллери, однако они развелись в 2023 году.