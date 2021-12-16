Возможно, это именно вы: новый "Холостяк" признался, какую девушку ищет

Возможно, это именно вы: новый "Холостяк" признался, какую девушку ищет

Красавчик Алекс Топольский рассказал, кого именно ищет на проекте.

Новым холостяком 12-го сезона стал 32-летний украинец Алекс Топольский, проживающий в США. Там у него есть успешный бизнес, но в Америке мужчина не нашел своей второй половины. Поэтому красавец приехал на родину, чтобы найти девушку своей мечты.

Алекс Топольский / Instagram Холостяк СТБ

Алекс признался, какую девушку ищет. Это опубликовали на официальной странице проекта в Instagram.

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", — сказал Алекс.

В нашем материале читайте, что известно о новом холостяке Алексее Топольском.

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