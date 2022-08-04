Возобновила роман с баскетболистом: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци на парковке

Модель Кендалл Дженнер запечатлели папарацци на улицах Беверли-Хиллз впервые после того, как в прессе сообщили, что Кендалл воссоединилась с экс-бойфрендом – баскетболистом Девином Букером.

Звезда была одета в черные велосипедные шорты и белый топ с длинными рукавами, а обута в белые кроссовки New Balance. На плече у Кендалл была черная сумка-шоппер, волосы модель собрала в низкий хвост и надела солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Прежде чем войти в здание, младшая сестра Ким Кардашьян надела защитную маску для лица, чтобы защитить себя от COVID-19. В воскресенье модель подтвердила, что они со звездой баскетбола Девином Букером возобновили свой роман, когда она упомянула его в своих историях в Instagram.

Напомним, у пары были некоторые трудности, но, как говорят источники, "они решили свои проблемы и решили, что хотят двигаться вперед и быть вместе".

Кендалл Дженнер и Девин Букер / Фото: Getty Images

О расставании пары стало известно 22 июня, мол, Дженнер и 25-летняя звезда НБА разорвали свои двухлетние отношения, потому что они почувствовали, что находятся не на одной волне. Но теперь у них все хорошо.

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