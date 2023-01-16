Возраст - только цифра: 73-летняя модель покорила Сеть эффектными образами

Эта женщина вызывает восхищение, а в своими фото она доказывает, что не нужно бояться одеваться так, как хочется в любом возрасте.

Американка по имени Коллин Хайдеман - звезда соцсетей, ведь у этой роскошной 73-летней женщины уже более 400 тысяч подписчиков в Instagram и почти столько же в TikTok. Коллин - фотомодель и актриса, но карьеру она начала, по ее собственному утверждению, в 69 лет, то есть совсем недавно.

Модель делится в соцсетях вдохновляющими видео и фото, на которых позирует в купальниках, лосинах, эффектных платьях и шляпах.

Также Коллин показывает, как занимается спортом, делает макияж и как проходят ее фотосессии в студии и на природе.

Своим примером женщина старается показывать, что возраст - это только цифра, которая не должна влиять ни на то как женщина одевается, чувствует себя или какое белье носит. Поэтому в соцсетях 73-летней модели можно увидеть также смелые образы в нижнем белье и эффектные платья с декольте.

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