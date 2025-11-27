Возвращает моду на бриджи: Симон Эшли из "Бриджертонов" попала под прицел папарацци

Симон Эшли / © Getty Images

30-летняя британская актриса Симон Эшли — которая прославилась благодаря популярному сериалу «Бриджертоны» — попала под прицел папарацци в Нью-Йорке в Нижнем Ист-Сайде. Ее сфотографировали в осеннем луке, который идеален для не очень прохладного дня.

Актриса надела замшевые серые туфли от бренда Jude и теплое короткое пальто от Chloé, дополнив его широким немного потертым поясом с пряжкой. Но также в этом образе присутствовали черные бриджи, которые обтягивали ее ноги. Похоже, что таким образом Симон и ее стилисты намекают: укороченные брюки еще не скоро выйдут из моды.

Симон Эшли / © Getty Images

Также завершила лук Симон Эшли популярной сумкой Chloé с золотой фурнитурой. Это модель, которую неоднократно можно было встреть в этом году как в стритстайл образах, так и на красных дорожках.

Напомним, что уже весной 2026 года мы увидим Симон Эшли во второй части фильма «Дьявол носит Prada». Кого именно сыграет в фильме актриса пока что держится в секрете, но ее уже несколько раз фотографировали во время съемок.

Симон Эшли на съемках «Дьявол носит Prada» / © Getty Images