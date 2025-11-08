- Дата публикации
Возвращает моду на кружевные колготки: Тейлор Свифт заметили в милом образе с мини
Одну из самых успешный певиц современности Тейлор Свифт сфотографировали папарацци на этой неделе.
Девушка шла за руку со своим женихом Трэвисом Келси в Нью-Йорке. Тейлор помимо отличного голоса, также имеет и отличный вкус и внешность и часто носит короткие платья и юбки с приле преппи. В четверг звезду заметили в наряде черного цвета от бренда Louis Vuitton — она сочетала мягкий и удобный джемпер с мини-юбкой и сапогами.
Она сделала свой любимый макияж с ярко-красной помадой на губах, на плече у нее висела черная небольшая сумка, но вот наибольшее внимание привлеки ее колготки из кружева. Такие были популярны в начале двухтысячных годов и, похоже, после того, как певица вышла в них на публику, они опять станут трендовыми.
Но не только на свидание с Трэвисом ходила Тейлор. Также она сходила на ужин с певицей и подругой Сабриной Карпентер. Свифт заметили папарацци, когда она выходила из заведения и шла к своей машине.
В тот день красавица отдала предпочтение наряду от Thom Browne, туфлях на большой платформе от Gucci и дополнила лук небольшой коричневой сумкой от популярного бренда The Row, основанного сестрами-близняшками Олсен.