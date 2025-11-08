ТСН в социальных сетях

Возвращает моду на кружевные колготки: Тейлор Свифт заметили в милом образе с мини

Одну из самых успешный певиц современности Тейлор Свифт сфотографировали папарацци на этой неделе.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Девушка шла за руку со своим женихом Трэвисом Келси в Нью-Йорке. Тейлор помимо отличного голоса, также имеет и отличный вкус и внешность и часто носит короткие платья и юбки с приле преппи. В четверг звезду заметили в наряде черного цвета от бренда Louis Vuitton — она сочетала мягкий и удобный джемпер с мини-юбкой и сапогами.

Она сделала свой любимый макияж с ярко-красной помадой на губах, на плече у нее висела черная небольшая сумка, но вот наибольшее внимание привлеки ее колготки из кружева. Такие были популярны в начале двухтысячных годов и, похоже, после того, как певица вышла в них на публику, они опять станут трендовыми.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Но не только на свидание с Трэвисом ходила Тейлор. Также она сходила на ужин с певицей и подругой Сабриной Карпентер. Свифт заметили папарацци, когда она выходила из заведения и шла к своей машине.

В тот день красавица отдала предпочтение наряду от Thom Browne, туфлях на большой платформе от Gucci и дополнила лук небольшой коричневой сумкой от популярного бренда The Row, основанного сестрами-близняшками Олсен.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Красивые образы певицы Тейлор Свифт (27 фото)

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

