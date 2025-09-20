ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
196
1 мин

Возвращает моду на кюлоты: стильная Деми Мур блистала в осеннем наряде от Saint Laurent

На красных дорожках Мур носит не только вечерние платья, но стиль «леди-босс», который ей очень идет.

Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

Голливудская суперзвезда Деми Мур посетила саммит Forbes Power Women’s Summit 2025, который прошел в Нью-Йорке. На этом мероприятии она продемонстрировала, как выглядеть стильно и по-деловому.

Деми надела новую интерпретацию своего любимого силуэта, выбрав костюм от Saint Laurent, который включал оверсайз жакет в коричневую клетку и кюлоты в принт «гусиная лапка», выполненные в цвете латте. Также дополнила она этот наряд шелковой блузой оттенка айвори с воротом-бантом, а также трендовыми остроносыми коричневыми туфлями с открытой пяткой.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Макияж она сделала как обычно без ярких акцентов, а только подчеркнула им свою красоту, а волосы просто распустила — такая прическа особенно ей идет.

Стиль «леди-босс» в последнее время стал особенно популярным на подобных мероприятиях и красных дорожка. Многие актрисы выбирали костюмы маскулинного стиля для своих появлений, но вот только выбор Деми кюлот стал новым веянием и намеком на то, что эти брюки незаслуженно забыты.

Напомним, что после этого мероприятия Деми также появилась на гала-вечере, где продемонстрировала длинное черное платье-водолзку с высоким разрезом на юбке от Gucci.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

