Возвращает моду на штаны-капри: Эмили Ратажковски заметили папарацци в Нью-Йорке

Эмили Ратажковски / © Getty Images

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Телевидение девушка посетила, чтобы рассказать о своей роли в новом сериале Netflix «Слишком много», где она играет инфлюенсера, которого в Instagram преследует бывшая девушка ее парня.

Звезда выглядела роскошно и стильно, ведь надела оригинальный приталенный жакет с тремя яркими пуговицами синего, зеленого и красного цвета. Также на ней были черные капри — забытая вещь гардероба, которая постепенно возвращается в моду. Завершила образ Эмили черными мюлями и солнцезащитными очками.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Жакет Эмили в глубоким круглым вырезом был от нью-йоркского дизайнера Эмили Дон Лонг. Пуговицы на изделии керамические и сделаны вручную.

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Напомним, что когда Ратажковски снималась в этом сериале, ее заметили фотографы на улице. Она была с новой прической и необычном для себя луке.

Эмили Ратажковски на съемкав в 2024 году / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images