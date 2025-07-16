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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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302
Время на прочтение
1 мин

Возвращает моду на штаны-капри: Эмили Ратажковски заметили папарацци в Нью-Йорке

Модель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла по улице на интервью в шоу Today.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Телевидение девушка посетила, чтобы рассказать о своей роли в новом сериале Netflix «Слишком много», где она играет инфлюенсера, которого в Instagram преследует бывшая девушка ее парня.

Звезда выглядела роскошно и стильно, ведь надела оригинальный приталенный жакет с тремя яркими пуговицами синего, зеленого и красного цвета. Также на ней были черные капри — забытая вещь гардероба, которая постепенно возвращается в моду. Завершила образ Эмили черными мюлями и солнцезащитными очками.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Жакет Эмили в глубоким круглым вырезом был от нью-йоркского дизайнера Эмили Дон Лонг. Пуговицы на изделии керамические и сделаны вручную.

Напомним, что когда Ратажковски снималась в этом сериале, ее заметили фотографы на улице. Она была с новой прической и необычном для себя луке.

Эмили Ратажковски на съемкав в 2024 году / © Getty Images

Эмили Ратажковски на съемкав в 2024 году / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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