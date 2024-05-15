Возвращает в моду капри: Леа Сейду появилась на фотоколле в наряде от Louis Vuitton

Этот наряд был довольно необычным выбором и напомнил о стилистике 2000-х годов.

Французская актриса Леа Сейду, которую также многие помнят по фильмам о Джеймсе Бонде и второй части "Дюны", прибыла в Канны на международный кинофестиваль. Она презентовала картину "Второй акт", в которой сыграла главную роль.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

На фотоколл фильма женщина вышла в наряде от Модного дома Louis Vuitton, с которым сотрудничает. Лук состоял из удлиненного жакета с золотой застежкой и капри. Также Леа надела черный топ и туфли на каблуках.

Волосы актриса уложила в легкие романтичные локоны, а на лице у нее был нежный макияж.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Днем ранее, на открытии кинофестиваля, актриса вышла на красную дорожку в серебряном платье с опущенной линией плеча и разрезом на юбке.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

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