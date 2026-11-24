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Студия Marvel представила финальный трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров года — «Мстители: Взлет Доктора Дума» (Avengers: Doomsday).

Режиссерами фильма выступили братья Джо и Энтони Руссо, которые работали над картинами «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Серый человек».

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Особенностью нового блокбастера стало возвращение в киновселенную Marvel Роберта Дауни-младшего, который на этот раз предстанет перед зрителями не в роли Железного человека, а в образе главного антагониста — Виктора фон Дума, известного как Доктор Дум.

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На экранах зрители также вновь увидят Криса Эванса в роли Стива Роджерса (Капитана Америки).

В финальном трейлере показали, как Стив вместе со своей возлюбленной Пегги Картер (Хейли Этвелл) воспитывает сына-подростка. Супруги размышляют над тем, стоит ли рассказать мальчику правду о прошлом его отца. Но их спокойную семейную жизнь нарушает неожиданное появление на пороге дома членов «Фантастической четверки».

О фильме

По сюжету, любимые супергерои из трёх разных вселенных окажутся на смертельно опасном пути и столкнутся с угрозой, подобной которой еще никогда не было. Чтобы спасти свои миры от уничтожения, Мстителям, Фантастической четверке и Людям Икс придется объединить усилия и вступить в противостояние с могущественным Доктором Думом.

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Фильм может похвастаться масштабным звездным актерским составом. Помимо Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса, в ней снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Крис Хемсворт, Флоренс Пью, Себастьян Стэн, Энтони Маки, Том Хиддлстон, Пол Радд, Ченнинг Татум, Джозеф Куинн, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден и другие.

Композитором фильма стал Алан Сильвестри, известный своей работой над франшизами «Мстители» и «Назад в будущее», а также фильмом «Форрест Гамп».

«Мстители: Восхождение Доктора Дума» станет пятым фильмом о команде Мстителей и первым после выхода в 2019 году картины «Мстители: Финал». Продолжением этой истории станет фильм «Мстители: Тайные войны», премьера которого запланирована на декабрь 2027 года.

«Мстители: Восхождение Доктора Дума» — в кинотеатрах Украины с 17 декабря.

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