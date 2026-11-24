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- Шоу-бизнес
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Впервые на обложке: 23-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютировала в глянце
Девушка пошла по стопам звездных родителей и строит свою карьеру в шоу-бизнесе.
Дочь голливудских актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа — 23-летняя Кэрис Зета-Дуглас — сделала важный шаг в собственной карьере. Девушка впервые украсила сольную обложку глянцевого журнала — она стала героиней декабрьского выпуска ELLE Spain.
Для фотосессии Кэрис примерила разные стильные образы, продемонстрировав разные грани своего стиля. Съемка получилась разнообразной и подчеркнула ее интерес к моде и индустрии развлечений.
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В интервью журналу девушка рассказала о взрослении в знаменитой семье, отношениях с родителями и собственных профессиональных планах. Несмотря на известность мамы и папы, Кэрис стремится самостоятельно строить карьеру и найти собственный путь в кино и театре.
Кэрис изучала кино и международные отношения в Брауновском университете, который окончила в 2025 году. Впоследствии она начала развивать актерскую карьеру и дебютировала на театральной сцене.
Ранее, напомним, 23-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс надела мамин винтажный топ, которому уже 30 лет.