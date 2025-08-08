Впервые на обложке: старшая дочь Николь Кидман снялась в новой фотосессии для глянца

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Реклама

Старшая дочь актрисы Николь Кидман — 17-летняя Сандэй Роуз — стала моделью и уже дебютировала на подиуме — она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который представил коллекцию на сезон весна-лето 2025.

Также она уже появлялась на страницах глянца — она снялась для W Magazine, который в своей статье рассказал о начинающих манекенщицах. Модель позировала в леопардовом пальто от Prada и в полосатом топе от этого же бренда.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

И вот девушка впервые появилась на обложке журнала: она позировала в кожаной куртке и со жвачкой для Nylon.

Реклама

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

В интервью журналу Сандэй Роуз рассказала, что ее стремления не ограничиваются только подиумом — она хотела стать режиссером практически с детского сада и уже снялась в эпизодических ролях в сериалах своей мамы «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад» — и мечтает поступить в колледж в большом городе, например, в Нью-Йорке.

«В детстве я часто ходила на фотосессии мамы и наблюдала за её работой, что, безусловно, пробудило во мне интерес к модельному бизнесу», — поделилась модель.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

«Пока я шла (по подиуму — Прим. Ред.), я просто думала о том объеме школьной работы, которую мне предстоит сделать! Я просто надеялась, что учителя дадут мне пару дней отдыха после возвращения», — рассказала Сандэй о своем первом дефиле на показе Miu Miu.

Интересно, что девушка отметила, что смогла начать свою модельную карьеру только после того, как ей исполнилось 16 лет — до этого времени родители не разрешали ей работать.

Реклама

Напомним, у Сандэй Роуз есть младшая сестра — 14-летняя Фэйт, которая тоже хочет стать моделью и уже снялась с мамой в рекламе.