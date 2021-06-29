Впервые на публике: Ромео Бекхэм со своей девушкой приехали на Уимблдон

18-летние Ромео Бекхэм и Миа Риган впервые появились на официальном мероприятии вместе, как пара.

Средний сын Виктории и Дэвида Бекхэм - Ромео - вместе со своей девушкой-моделью Мией посетили первый день Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне. Ромео Бекхэм с детства увлекается большим теннисом, долгое время сам занимался этим видом спорта, но потом пошел по стопам отца и увлекся еще и футболом. Парень был одет в темную рубашку, светлую куртку, укороченные голубые джинсы и черные туфли из замши, под которые надел салатовые носки. А его возлюбленная была в розовой полупрозрачной рубашке, под которой виднелся бикини и ярко-салатовых брюках-клеш. Обута девушка была в темные туфли под цвет которых подобрала сумку на ремешке-цепочке.

Ромео Бекхэм и Миа Риган / Getty Images

Перед камерами пара позировала в объятиях друг друга и с улыбками на лицах. Они встречаются с 2019 года, часто постят общие фотографии в Instagram, но перед журналистами и камерами появились впервые.

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