Впервые показала нежное платье: Лана Дель Рей опубликовала фото со свой свадьбы

Лана Дель Рей / @honeymoon

Певица Лана Дель Рей опубликовала в Instagram серию архивных фото со свадьбы с Джереми Дюфреном в честь их первой годовщины брака. Ранее она показывала лишь несколько снимков с церемонии и праздника.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Теперь же можно рассмотреть свадебное платье певицы, а также ее прическу, хотя большинство фотографий и были черно-белыми.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Наряд Ланы был лаконичным и романтичным — это длинное белое платье с опущенной линией плеча и пышной атласной юбкой.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лиф платья был кружевным, с воланами и драпировками.

Лана Дель Рей / @honeymoon

А вот волосы она украсила батами с голубой лентой.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Напомним, Лана Дель Рей и организатор туров в компании Arthur’s Air Boat Tours Джереми Дюфрен познакомились четыре года назад, когда певица пользовалась его услугами гида. Об их романе стало известно в августе прошлого года, а спустя месяц состоялась их тайная свадьба в Луизиане. Ранее Дюфрен уже был женат, у него двое детей, а вот для Даль Рель это первый брак.