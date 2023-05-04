Впервые после долгого перерыва: Екатерина Кухар и Александр Стоянов выступили с балетом "Лесная песня" в США

Екатерина Кухар и Александр Стоянов презентовали в Сиэтле, штат Вашингтон, украинский балет "Лесная песня". Это первый выход артистов балета после долгого перерыва.

Кстати, "Лесная песня" впервые за время независимости Украины представлена в США.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов танцуют балет "Лесная песня" в США/Прессслужба

"Надеемся, что этот первый шаг станет началом и новым дыханием легендарной истории Лесной песни в США. Украинское искусство должно быть услышано и увидено в современном мире. Балет невероятно хорош и должен занять нишу на уровне с мировыми шедеврами. Это наша чистая романтическая классика. Для нас было важно интегрировать украинскую культуру на мировую сцену, так что начинать всегда непросто, трудно быть флагманом, было нелегко, потому что должна работать огромная машина для популяризации нашей культуры: и дипломаты, и политики, и инвестиции в балет, и реклама, чтобы люди узнали и захотели познакомиться с нашим высоким искусством", — рассказала Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов /Прессслужба

Александр Стоянов/Прессслужба

По словам артистов, американские зрители и послы из разных стран мира были ошеломлены красотой украинского балета. И многие спрашивали: "Почему это сокровище было много лет скрыто от мирового зрителя?" Ведь балету уже более 75 лет, создан он украинскими деятелями культуры. В основу балета положена история, написанная Лесей Украинкой, хореография, музыка - все пронизано украинским духом.

Александр Стоянов/Прессслужба

"Этот спектакль имел также особое значение и особый уровень ответственности еще по одной причине, я впервые была как репетитор-постановщик. Очень волновалась за каждую деталь, пыталась донести артистам все нюансы, чтобы у них было сопереживание. Немного мешал языковой барьер, ведь в кордебалете танцевали американцы. Хотелось, чтобы они понимали само произведение и то, что именно они должны передать и донести зрителям. Зерно посажено, и теперь нужно прилагать усилия, чтобы оно проросло и принесло плоды", — добавила Екатерина.

Прессслужба

Презентация "Лесной песни" прошла и в Новой Зеландии.

"Недавно вернулся из Новой Зеландии, моя труппа Grand Kyiv Ballet знакомит зрителей с легендарной "Лесной песней". Мы взяли курс на идентификацию и популяризацию украинского балета в мире. Скажу вам так, это не тяжело, а ох как тяжело! С точки зрения бизнеса компания несет большие риски, ведь за границей, к сожалению, балет не знают, иногда казалось, что я один в поле воин, импресарио в разных странах сначала отказывались так рисковать. Они волновались, что по незнанию балета зрители не будут покупать билеты, а они потерпят сотни тысяч убытков. Мне понадобился год, чтобы их убедить", — поделился Стоянов.

Александр Стоянов/Прессслужба

Сейчас Grand Kyiv Ballet гастролирует в Новой Зеландии. Артистов принимают очень тепло и приветливо. Следующая страна, которая увидит "Лесную песню", - Австралия.

Прессслужба

Прессслужба

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