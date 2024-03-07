Впервые после операции: 58-летняя Паулина Поризкова сверкнула фигурой в кружевном боди

Модель перенесла сложную операцию.
58-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова была вынуждена провести операцию по замене обоих тазобедренных суставов, состояние которых ухудшало качество ее жизни. Однако, судя по видео в ее микроблоге, восстановление после операции проходит отлично, и Паулина уже демонстрирует свою фигуру в пикантных нарядах.
Так, Поризкова примерила кружевное боди и туфли на каблуках и позировала в таком образе на кровати.
"В последний раз я так могла сложить ногу на ногу три года назад", - написала чешка под видео. Оказывается, уже тогда ее беспокоили суставы.
Напомним, ранее модель Паулина Поризкова похвасталась фигурой в бикини на Карибских островах.
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