Впервые после развода: Дженнифер Лопес вышла в свет с бывшим мужем Беном Аффлеком
Они были одной из самых красивых пар Голливуда, но их роман, к сожалению, не стал счастливым.
В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором Дженнифер Лопес исполнила главную роль. Продюсированием фильма занималась компания Artists Equity, которая принадлежит ее бывшему мужу Бену Аффлеку. Именно поэтому в день премьеры Лопес и Аффлек вышли вместе на красную дорожку.
Несмотря на громкий развод, после которого они делили недвижимость, пара позировала на публике обнявшись и даже мило болтала.
Лопес выглядела сногсшибательно, ведь ее платье было эффектным и отражало ее киношный персонаж.
Наряд был от бренда Harris Reed из коллекции весна-лето 2026 и выполнен из ткани в цветочный принт, а дополнял платье черный корсет необычной формы.
Аффлек оделся как обычно — сочетал классический темно-синий костюм и белую рубашку.
Также на красной дорожке появились дети Лопес — близнецы Эмма и Макс. Они пришли поддержать мать.
Перед показом Лопес представила фильм и поблагодарила бывшего мужа, сказав: «Огромное спасибо, спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бен. Этот фильм не был бы снят без Бена и без Artist Equity».
Напомним, что Дженнифер и Бен были помолвлены еще в 2003 году, но расстались и воссоединились спустя 18 лет. В 2022 году пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. В августе прошлого года Лопес подала на развод, в котором датой расставания указано 26 апреля.
Впервые развод Лопес прокомментировала совсем недавно. За несколько дней до мероприятий в Нью-Йорке она откровенно рассказала в программе CBS News Sunday Morning о том, каково было снимать мюзикл на фоне ее личного горя.
«Это было действительно тяжёлое время», — призналась она. «Каждый момент на съёмочной площадке, каждый момент, когда я играла эту роль, я была так счастлива, а потом, дома, всё было не так здорово. И я думала: „Ну, вы понимаете: как мне с этим смириться?“»