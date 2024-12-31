Впервые после родов: топ-модель Нина Агдал показала своего ребенка

29 сентября 2024-го 32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал – и ее 29-летний бойфренд, блогер, боксер и рестлер Логан Пол впервые стали родителями. У них родилась дочь, имя которой они не стали скрывать: девочку назвали Эсми.

Все три месяца, прошедшие с дня родов, модель ничего не публиковала в своем Instagram, видимо, все ее время занимали заботы о ребенке. Однако ее бойфренд показал, как семья отметила Рождество, а также подросшую дочь.

instagram.com/loganpaul

На фото молодые родители позировали у елки. На руках Пол держал подросшую Эсми, одетую в красный наряд и с бантом на голове.

"Рождество в семье Полов",- гласит подпись под снимками.

Также блогер показал фото, на которых он запечатлен со своим отцом и братом, а также совместный снимок с Ниной.

instagram.com/loganpaul

instagram.com/loganpaul

Ранее, напомним, беременная девушка Венсана Касселя полностью обнажилась в новой фотосессии. 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста - сейчас находится в ожидании своего первого ребенка.

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