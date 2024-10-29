Впервые с новой прической: 75-летняя Вера Вонг опять смогла удивить своим образом

В свои года она не только продолжает посещать светские мероприятия и вечеринки, но и носить смелые наряды.

Известный модельер Вера Вонг, которая прославилась в первую очередь как создательница самых красивых свадебных платьев, появилась на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. 75-летняя женщина опять смогла удивить, ведь выбрала наряд своего любимого дизайна.

На Вонг было длинное черно-белое платье с эффектными вырезами по бокам, халтером и черным топом-бандо. Образ она дополнила очками, которые держала в руке, и черной накидкой.

Макияж Вера сделала практически незаметный - на ее лице был только тон, консилер и блеск на губах. Для модельера это совершенно привычный лук, однако, выделялась в нем прическа - ранее она не собирала так волосы в мальвинку. Вера Вонг таким образом открыла лицо и эта прическа однозначно сделала ее намного моложе.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Посетила это мероприятие она в компании певицы Сиары, которая тоже была вся в черно-белом.

Вера Вонг и Сиара / Фото: Associated Press

Также в компании дизайнеров на это мероприятие пришли Блейк Лайвли и Кэти Холмс. Блейк была с Майклом Корсом, а Кэти с Уэстом Гордоном.

Кэти Холмс и Уэст Гордон / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли и Майкл Корс / Фото: Associated Press

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