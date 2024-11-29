Впервые в Украине: "Холостяк" Александр Терен на протезах овладел вейкбордом

Главный герой проекта на собственном примере доказал, что, несмотря на физические отличия, каждый человек может достичь своих целей.

В пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" главный герой проекта Александр "Терен" Будько устроил одно из свиданий на водоеме.

Там они с девушкой занялись вейкбордингом. Александр стал первым человеком на двух протезах в Украине, который овладел этим экстремальным видом спорта.

Александр Терен

"Нет людей с ограниченными возможностями. Несмотря на наши физические отличия от других людей, несмотря на наши предубеждения в головах, мы можем достичь многого!" – сказал Терен.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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