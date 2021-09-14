Впервые вместе на Met Gala: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в кутюре блистали на дорожке

Впервые вместе на Met Gala: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в кутюре блистали на дорожке

Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц не могли пропустить такое грандиозное мероприятие, как Met Gala 2021.

Минувшей ночью в Метрополитен-музее в Нью-Йорке пара блистала перед камерами собравшихся фотографов в числе других звездных гостей мероприятия.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

26-летняя Никола надела в этот вечер розовое платье из кутюрной коллекции 2021 от Дома Valentino. Наряд был расшит мелкими сверкающими камнями, с ним в комплекте шли высокие перчатки, также Никола надела серьги-висюльки, очевидно, с бриллиантами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

Белокурые волосы девушки были расчесаны по пробору и зачесаны назад, а на лице был натуральный макияж со стрелками на веках. Бруклин надел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Акцент в образе 22-летний парень сделал на обуви. Он был в грубых кожаных ботинках с массивной платформой.

Никола Пельтц / Associated Press

На дорожке влюбленные вели себя раскованно, парень обнимал любимую за талию и целовал ее в шею. А также дал возможность фотографам запечатлеть Николу в одиночества, чуть отойдя назад.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

Времена меняются, и если раньше на Met Gala перед камерами красовались Виктория и Дэвид Бекхэм, то теперь пришел черед их старшего сына, который уже и сам готовится стать мужем для своей Николы. Свадьба пары запланирована на 2022 год.

Виктория и Дэвид Бекхэм на Met Gala в 2014 году / Associated Press

Виктория и Дэвид Бекхэм на Met Gala в 2014 году / Associated Press

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