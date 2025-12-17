Впервые вместе: супермодель Хайди Клум снялась в фотосессии для глянца со своим сыном-моделью

Хайди Клум с сыном Генри, фото: instagram.com/ellegermany

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум и ее сын — 20-летний Генри — стали главные звездами январского выпуска немецкой редакции журнала Elle. На обложке глянца они позировали в обнимку.

Хайди Клум с сыном Генри, фото: instagram.com/ellegermany

Хайди запечатлена в черном платье с перьями от Akris, а Генри — бархатный костюм с атласными лацканами и бабочкой от Brunello Cucinelli.

В интервью журналу Клум и ее сын рассказывали о карьерном пути, изменениях в модельной индустрии и о своих отношениях.

Хайди Клум с сыном Генри, фото: instagram.com/ellegermany

Хайди Клум с сыном Генри

«Сейчас все стало гораздо универсальнее. Даже женщины в расцвете сил, такие как я, все еще могут появляться на обложках журналов вроде Elle. Раньше это было практически невозможно. То же самое касается моделей с пышными формами или моделей plus-size. В этом отношении многое действительно изменилось к лучшему», — рассказала супермодель о изменениях в фэшн-бизнесе со времен начала ее карьеры.

Хайди Клум, фото: instagram.com/ellegermany

Хайди Клум, фото: instagram.com/ellegermany

Сын Хайди Клум — Генри, фото: instagram.com/ellegermany

Сын Хайди Клум — Генри, фото: instagram.com/ellegermany

На вопрос о том, какой главный совет дала ему мама, Генри ответил так: «Обращать внимание на свою осанку. Я люблю видеоигры и раньше постоянно сидел, сгорбившись за компьютером. Также моя мама многому меня научила в плане уверенности в себе».

«Наличие времени. Я по-прежнему много работаю и скорее соглашусь на работу, чем откажусь. Возможность больше не работать и проводить время с семьей — это настоящая роскошь и признак успеха для меня», — ответила Хайди на вопрос о том, что для нее успех.

Хайди Клум с сыном Генри, фото: instagram.com/ellegermany

Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Ранее, напомним, Хайди Клум с сыном Генри посетила светское мероприятие. Они пришли на церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе.