Впервые вышла на публику после длительного лечения: Белла Хадид появилась в Нью-Йорке

Американская супермодель Белла Хадид на длительное время пропала с радаров шоу-бизнеса. Было известно только, что девушка сделала перерыв в модельной карьере из-за обострения болезни Лайма, а также рассталась со своим бойфрендом Марком Калманом, с которым пробыла в отношениях длительное время.

Но, вероятно, девушке уже лучше, поскольку она вновь стала появляться на улицах Нью-Йорка. В этом месяце Беллу уже несколько раз фотографировали на прогулках и встречах с разными мужчинами и приписывают ей новый роман.

Когда модель сфотографировали в районе Нью-Йорка Трайбека, она была одета в прямые синие джинсы, джемпер с V-образным декольте и черный утепленный блейзер.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Также модель собрала волосы шелковым скранчем, надела солнцезащитные очки и черные ботинки. Ее талию украшает черный ремень, а на плече висела сумка от Stella McCartney. Также модель сделала легкий макияж и украсила уши серьгами-кольцами. На прогулке под прицел папарацци она попала с загадочным мужчиной.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Также то, что модель не выходила на связь и исчезла, было связано и то, что она открыто и публично поддерживает Палестину в военном конфликте с Израилем. Из-за острых высказываний и публикаций в соцсетях модель и ее семья столкнулись с угрозами из-за чего должны были воспользоваться услугами телохранителей. Также меньше появляться на публике стала и ее старшая сестра Джиджи.

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