Впервые за 14 лет: Анджелина Джоли посетила Каннский кинофестиваль в белоснежном платье

Анджелина Джоли / © Associated Press

Реклама

В Каннах, в рамках 78-го кинофестиваля, состоялась церемония вручения премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам.

Анджелина Джоли на церемонии вручения премии Chopard Trophy / © Associated Press

В этом году честь вручить награду выпала голливудской суперзвезде — актрисе Анджелине Джоли. Она посетила это мероприятие в элегантном белом платье от Tom Ford из коллекции весна-лето 2025.

Анджелина Джоли на церемонии вручения премии Chopard Trophy / © Associated Press

Это было однотонное платье-балахон с одним рукавом. Наряд также украшал разрез на юбке, который открывал ноги актрисы и демонстрировал ее белые туфли с ремешками, которые тоже были от бренда Tom Ford.

Реклама

Анджелина сделала легкий вечерний макияж с сияющими тенями и блеском на губах, а волосы распустила и уложила на один бок. Ее уши украшали длинные красивые серьги с бриллиантами, а запястье — гламурные часы.

Анджелина Джоли на церемонии вручения премии Chopard Trophy / © Associated Press

Также актриса вышла на красную дорожку кинофестиваля. Джоли посетила премьерный показ фильма фильма «Эддингтон» в наряде от бренда Brunello Cucinelli.

Анджелина Джоли на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2025 год / © Associated Press

Появление Анджелины на Каннском кинофестивале в этом году особенное, поскольку она его посетила впервые за 14 лет. В последний раз звезда выходила на красную дорожку кинофестиваля в 2011 году, когда еще была в браке с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год / © Associated Press

Тогда она посетила премьеру фильма «Древо жизни».

Реклама

Анджелина Джоли на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год / © Associated Press