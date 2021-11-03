Впервые за 150 лет: на аукцион выставили уникальные украшения жены Наполеона Бонапарта

Эти ювелирные изделия отражают вкус императрицы и ее приверженность античной моде, которую она и ее муж ввели во Франции.

Наполеон I Бонапарт был одержим идеями величия Древнего Рима, поэтому ввел во Франции моду на античность, что напрямую отразилось на аксессуарах главных модниц страны - его жены Жозефины и сестер. Во многих ювелирных изделиях присутствовали портретные камеи, инталии, золотые плетения, лаконичность.

В ноябре на аукционе Sotheby’s представят две диадемы, предположительно принадлежавшие ранее жене французского императора Жозефине Богарне. Они выполнены в антично-французском стиле того времени и являются частью параюра (набора, в который также входили гребешок для волос, поясное украшение, серьги). Подобный стиль в ювелирном искусстве стал символом постреволюционного сдвига Франции в сторону простоты - вычурные изделия прошлого больше были не в моде.

Жозефина Бонапарт / Getty Images

Жозефина поддерживала идеи мужа и понимала ценность своего публичного имиджа. Именно поэтому, чтобы повысить престиж нового режима, использовала одежду и драгоценности. Но несмотря на желание отказаться от стиля прошлого, тратила на одежду и украшения не меньше, чем ее предшественницы, и за шесть лет на свой туалет она спустила внушительную сумму - более 25 миллионов франков, что намного превышает ее установленное пособие.

Жозефина Бонапарт / Getty Images

Предположительно тиары были изготовлены в Париже в 1808 году. Они украшены камеями, которые, как считалось, наделяли владельца такими качествами, как героизм, верность и любовь. Эти драгоценности на протяжении 150 последних лет были в частной коллекции в Великобритании. Ожидается, что вместе они принесут 410-690 тысяч долларов. Оба изделия до сих пор хранятся в оригинальных кожаных коробках.

Первая диадема изготовлена из золота, украшена голубой эмалью и сердоликом (полудрагоценным камнем).

Вторая диадема тоже из золота. Изготовлена Жаком-Амбуазом Оливера, покрыта эмалью и украшена пятью овальными камеями из твердого камня с изображающими Зевса, Диониса, Медузу, Пана и Гайю.

(чтобы рассмотреть оба украшения, листайте вправо)

"Императрица Жозефина сделала гораздо больше, чем собрала коллекцию древностей. Она была первой, кто сочетал камеи и инталии с распространенными в то время жемчугом и бриллиантами, задав моду на неоклассику, которая охватила Париж, а следом и весь мир", — рассказал Кристиан Споффорт, глава ювелирного отдела Sotheby's в Лондоне.

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