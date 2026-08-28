Впервые за 75 лет: "Мисс США" стала замужняя женщина, у которой есть ребенок

«Мисс США» Джастус Келли / © Getty Images

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Финал конкурса состоялся 27 августа, и за главную корону боролись представительницы всех 50 штатов США и округа Колумбия. Юбилейный конкурс получил символическое название «75 лет икон» — организаторы посвятили его женщинам, которые на протяжении десятилетий представляли бренд «Мисс США».

Новой обладательницей титула стала Джастус Келли, которая ранее представляла Вирджинию на конкурсе «Мисс Вирджиния США» 2026 года, а корону ей передала победительница прошлого года — Одри Эккерт.

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«Мисс США» Джастус Келли / © Getty Images

Победа Келли стала особенной благодаря изменениям, которые организаторы конкурса внесли в правила 2023 года, отменив верхний возрастной предел для участниц, а также разрешив участвовать женщинам, имеющим детей. Таким образом, Келли стала первой матерью в истории, завоевавшей титул «Мисс США». Кроме того, она стала первой замужней женщиной, получившей эту корону.

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Её победа показывает, насколько изменился конкурс красоты за последние годы. Если раньше подобные соревнования предъявляли гораздо более жесткие возрастные и личные требования к участницам, то теперь организаторы стремятся сделать конкурс более открытым для женщин с разным жизненным опытом.

«Мисс США» Джастус Келли / © Getty Images

Вместе с титулом новая «Мисс США» получит солидный призовой пакет, общая стоимость которого превышает 685 тысяч долларов. В него входят годовой доход в размере 150 тысяч долларов, автомобиль Range Rover, годовая аренда апартаментов в роскошном жилом комплексе в Майами, членство в Westgate Vacation Home Club и гардероб для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» стоимостью 30 тысяч долларов.

Помимо Джастус Келли, в финал традиционно вышли ещё четыре девушки: «Мисс Айова» Маделин Эриксон, «Мисс Юта» Алайзия Кристофер, «Мисс Флорида» Эйлин Черкиара и «Мисс Пенсильвания» Элизабет Войт.

Топ-5 конкурса «Мисс США-2026»: «Мисс Айова» Маделин Эриксон, «Мисс Юта» Алайзия Кристофер, «Мисс Вирджиния» Джастус Келли, «Мисс Флорида» Эйлин Черкиара и «Мисс Пенсильвания» Элизабет Войт / © Getty Images

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