Впервые за четыре года: дочь Кейт Бекинсэйл в скромном образе появилась на красной дорожке

Лили Мо Шин / © Getty Images

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27-летняя Лили Мо Шин, дочь актеров Кейт Бекинсэйл и Майкла Шина, совершила редкий выход на красную дорожку. Она посетила премьеру новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства», которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Для премьеры актриса выбрала молочное шелковое платье-бюстье с открытыми плечами и приталенным лифом. Наряд с завышенной линией талии отсылал к моде эпохи Регентства и идеально вписался в атмосферу экранизации Джейн Остин.

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Лили Мо Шин / © Getty Images

Образ Лили дополнили черные туфли Maison Margiela Tabi с характерным разделенным мысом, небольшие серьги-кольца и золотой браслет. Волосы актриса уложила в пучок, а в макияже сделала акцент на глаза.

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Этот выход стал первым появлением Лили Мо на красной дорожке за четыре года.

Лили пошла по стопам знаменитых родителей и строит актерскую карьеру. Она уже снималась вместе с матерью в фильмах «Другой мир: Эволюция» и «Все в порядке», а также сыграла в картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта» вместе с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.

На премьере «Разума и чувств» Лили встретилась с актерами новой картины, среди которых Дейзи Эдгар-Джонс и Катрина Балф. Последняя исполнила роль миссис Дэшвуд — матери главных героинь.

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