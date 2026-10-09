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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Впервые за четыре года: дочь Кейт Бекинсэйл в скромном образе появилась на красной дорожке

Девушка пошла по стопам своих звездных родителей и строит свою актерскую карьеру.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Лили Мо Шин

Лили Мо Шин / © Getty Images

27-летняя Лили Мо Шин, дочь актеров Кейт Бекинсэйл и Майкла Шина, совершила редкий выход на красную дорожку. Она посетила премьеру новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства», которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Для премьеры актриса выбрала молочное шелковое платье-бюстье с открытыми плечами и приталенным лифом. Наряд с завышенной линией талии отсылал к моде эпохи Регентства и идеально вписался в атмосферу экранизации Джейн Остин.

Лили Мо Шин / © Getty Images

Лили Мо Шин / © Getty Images

Образ Лили дополнили черные туфли Maison Margiela Tabi с характерным разделенным мысом, небольшие серьги-кольца и золотой браслет. Волосы актриса уложила в пучок, а в макияже сделала акцент на глаза.

Этот выход стал первым появлением Лили Мо на красной дорожке за четыре года.

Лили пошла по стопам знаменитых родителей и строит актерскую карьеру. Она уже снималась вместе с матерью в фильмах «Другой мир: Эволюция» и «Все в порядке», а также сыграла в картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта» вместе с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.

На премьере «Разума и чувств» Лили встретилась с актерами новой картины, среди которых Дейзи Эдгар-Джонс и Катрина Балф. Последняя исполнила роль миссис Дэшвуд — матери главных героинь.

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