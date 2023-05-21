Впервые за долгое время: Леонардо Ди Каприо в костюме от Alexander McQueen посетил Каннский кинофестиваль

Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время появился на публике – он посетил Каннский кинофестиваль. Актер пришел на показ криминальной вестерн-драмы "Убийцы цветочной луны", в которой сыграл главную роль.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Актер выглядел великолепно. Он был одет в элегантный черный костюм с атласными черными лампасами от бренда Alexander McQueen, белую рубашку, которую дополнил золотыми запонками от David Yurman и черной бабочкой. Обул Ди Каприо черные лакированные туфли от John Lobb.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Актер был в хорошем настроении: он улыбался, позировал фотографам и махал рукой поклонникам.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Вместе с Леонардо Ди Каприо на красной дорожке был режиссер ленты Мартин Скорсезе (который в последний раз был на Каннском кинофестивале в 1985 году с фильмом "После работы") и его коллега по съемочной площадке Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе на Каннском кинофестивале / Фото: Associated Press

Затем к ним присоединились и другие актеры фильма: Джиллиан Дион, Джаней Коллинз, Кара Джейд Майерс, Лили Гладстоун и Танту Кардинал.

Леонардо Ди Каприо с коллегами по фильму / Фото: Associated Press

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

О фильме:

Лента "Убийцы цветочной луны" основана на одноименном бестселлере Дэвида Гранна. События происходят в 1920-х годах в округе Осадж, штат Оклахома. После обнаружения здесь нефтяных месторождений происходит серия жестоких убийств при загадочных обстоятельствах.

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