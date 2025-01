Впервые за долгое время с макияжем: эффектная Памела Андерсон снялась для глянца

57-летняя американская актриса и модель – Памела Андерсон – стала одной из звезд нового номера журнала W Magazine. Это ежегодный спецвыпуск под названием – Best Performances, он посвящен лучшим актерам и актрисам года. В нем также появились Деми Мур, Ариана Гранде, Николь Кидман, Зендея, Пол Мескаль, Анджелина Джоли и др.

Памела позировала в стильных образах. Она примерила светлый тренч от Dolce & Gabbana, который дополнила плотными колготками, туфлями Stella McCartney и кольцом с крупным красным камнем от Graff. Ей сделали пышную укладку в ретро-стиле, хотя, возможно, это и парик.

instagram.com/wmag

На втором фото актриса предстала в черном платье с короткими рукавами от Bottega Veneta, которое дополнила золотыми аксессуарами и браслетами-манжетами от Elsa Peretti for Tiffany & Co и Jean Schlumberger by Tiffany & Co.

instagram.com/wmag

Интересно, что для этой фотосессии Памеле сделали макияж, а ведь она в последние несколько лет выходит в свет без декоративной косметики на лице - от нее она отказалась после смерти своей визажистки Алексис Фогель, с которой Памела много лет работала. Женщина ушла из жизни в апреле 2019 из-за рака груди. Также Андерсон признавалась, что для нее это стало шагом к самопринятию и освобождению от социальных стандартов.

Памела Андерсон попала в этот спецвыпуск W Magazine, так как была номинирована на "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" за ее роль в фильме "Последняя танцовщица". Это была ее первая номинация на эту награду, однако победу одержала бразильская актриса Фернанда Торрес.

Напомним, на 82-ю церемонию награждения премии "Золотой глобус" Памела Андерсон пришла в черном элегантном платье довольно лаконичного дизайна от Oscar de la Renta и блистала перед камерами фотографов в этом нуарном наряде.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Платье было с широкими бретельками и квадратным декольте и подчеркивало ее талию. На груди его украшали небольшие складки, а сзади оно имело шлейф и высокий разрез.

Компанию на мероприятии Андерсон составил ее старший сын Брэндон. Молодой человек был в элегантном черном смокинге и белой рубашке.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (40 фото)