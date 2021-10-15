Впервые за долгое время: звезда "Мелроуз-Плейс" вышла на дорожку и презентовала новый фильм

Американская актриса Хизер Локлир впервые за долгое время появилась на публичном мероприятии.
Локлир известна публике прежде всего своей работой в сериале "Мелроуз-Плейс", куда ее пригласил продюсер и режиссер Аарон Спеллинг, который, собственно, и сделал из Хизер звезду.
В сериале, который выходил с 1993 по 1999 год, Хизер играла роль приглашенной звезды, поскольку к тому времени уже была весьма узнаваема. Ее Аманду Вудворд – успешного руководителя в крупной фирме, помнят, наверное, многие. В последние годы имя Хизер упоминалось в прессе в контексте того, что актриса злоупотребляет алкоголем и наркотиками. А в 2008 году она даже пыталась покончить жизнь самоубийством.
И вот вчера, 14 октября 2021 года, Локлир посетила мировую премьеру фильма Lifetime "Не волнуйся по мелочам: история Кристин Карлсон" в театре Оринда в Калифорнии. Хизер сыграла в фильме главную роль. Картина рассказывает реальную историю Кристин Карлсон, которая прошла путь от горя к целостности после трагической смерти мужа.
На дорожку Локлир вышла в мини-платье и золотых босоножках на каблуках. В руках она держала бежевый клатч, ее прическа была такой же, как и в лучшие годы ее кинокарьеры, а в ушах были большие серьги-кольца.
Читайте также:
Что посмотреть: захватывающие мини-сериалы для вечернего просмотра
Когда костюмеры постарались: сериалы с самыми красивыми нарядами
Самые интересные фильмы и сериалы об эпидемиях